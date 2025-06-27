Украинский лидер Владимир Зеленский готов продолжать боевые действия с Россией «до последнего украинца». Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. <…> До последнего украинца», — сказал он, подчеркнув, что Зеленский готов к такому развитию событий.

До этого депутат Государственной думы России Алексей Чепа прокомментировал слухи о подготовке на Украине мобилизации 18-летних. Если информация о том, что Зеленский готовится провести мобилизацию таких граждан является правдой, то это говорит о войне до последнего украинца, отметил он.

При этом недавние результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS показали, что только 12,8% граждан Украины хотят воевать до выхода на границы страны 1991 года.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.