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В Германии предложили канцлеру наладить связи с РФ

Сопредседатель АдГ Хрупалла попросил Мерца наладить связи с Путиным и Россией
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Annegret Hilse/Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца наладить связи с Путиным и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

«Это также наша, моя, просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера [ФРГ] с 6 мая и до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону», — заявил он.

Также Хрупалла заявил о важности перехода Берлина от политики военной поддержки Украины к способствованию переговорам по урегулированию конфликта, отдельно раскритиковав планы по поставкам дальнобойных ракет Киеву.

«Я считаю, что это неправильный подход к обеспечению мира. И самое главное, Германия все глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить», — подчеркнул он.

До этого лидер АдГ Алис Вайдель назвала Мерца «бумажным канцлером», обвинив в нарушении обещания о снижении налога на электроэнергию.

Ранее АдГ исключила депутата, называвшегося «дружелюбным лицом национал-социализма».

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