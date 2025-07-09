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В АдГ Мерца обвинили в том, что его слово «ничего не стоит»

Лидер АдГ назвала Мерца «бумажным канцлером», обвинив в нарушении обещаний
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «бумажным канцлером», обвинив в нарушении обещаний и обмане избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкий политик заявила, что теперь немцы, после последнего нарушения канцлером своего обещания отменить снижение налога на электроэнергию для всех, знают, чего от Мерца ожидать: «а именно ничего, абсолютно ничего».

«Ваше слово ничего не стоит, даже если оно написано черным по белому в вашем ничтожном коалиционном соглашении. Вы — бумажный канцлер», — подчеркнула Вайдель, выступая в бундестаге.

Сопредседатель АдГ добавила, что Мерц играет роль мировой державы за рубежом, но в Германии он позволяет проигравшей на выборах СДПГ «унижать себя по своему усмотрению».

До этого порядка 20 немецких политиков и деятелей культуры подали заявление в прокуратуру на Мерца из-за его высказывания о действиях Израиля в Иране. Как писала газета Berliner Zeitung со ссылкой на заявление, фоном для этого стали заявления, сделанные канцлером на полях саммита G7 в Канаде. Говоря о войне на Ближнем Востоке, Мерц сказал: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Критики назвали заявление бесчеловечным» и связали его с уничтожением 34 тысяч евреев в Бабьем Яру.

Ранее штаб-квартиру ХДС в Германии облили красной краской.

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