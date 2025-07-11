Рубио оценил вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина

Существует высокая вероятность проведения переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

«Нет, мы не обсуждали конкретных дат. Но существует высокая вероятность, что встреча состоится. Не могу говорить за председателя Си Цзиньпина, скажу, что президент Трамп привержен [идее] провести эту встречу», — заявил он.

Рубио отметил, что США и Китай найдут дату, которая удовлетворит обе стороны. Он подчеркнул, что американская сторона хочет, чтобы встреча была «позитивной и <…> как можно более продуктивной».

Госсекретарь добавил, что сделает все возможное, чтобы переговоры лидеров состоялись.

До этого Рубио подтвердил подготовку встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, при любой встрече будет поднят вопрос поддержки Россией со стороны Китая. Он отметил, что Пекин явно помогает Москве, стараясь оставаться незамеченным.

Ранее Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа с Путиным.