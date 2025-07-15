Во Франции предложили отказаться от празднования Дня Победы

Премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе трансляции в социальной сети X предложил отказаться от празднования Дня Победы, отмечаемого 8 мая, по причине экономии средств.

Министр предложил сделать рабочими днями как 8 мая, так и Пасхальный понедельник. По его словам, отмена празднования принесет в государственный бюджет миллиарды евро.

В ходе выступления он также анонсировал в 2026 году рост налогов для наиболее состоятельных граждан, чтобы уменьшить дефицит в бюджете Франции.

До этого Байру заявил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.

В апреле глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что для наиболее обеспеченной части французов могут повысить налоги.

Ломбар сообщал, что Франция надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Он заявил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.