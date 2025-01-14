Премьер Байру: у Франции еще никогда не было такого большого внешнего долга

Франция за всю свою историю еще никогда не имела столь большого внешнего госдолга, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо отдать себе отчет в сверхзадолженности нашей страны и начать снижать внешний долг. При Эммануэле Макроне он вырос на 12%», — сказал глава кабмина во время своего выступления в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Он назвал внешний долг страны «дамокловым мечом», висящим над ее социальной моделью.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), внешний долг республики превысил €3,3 трлн и достиг 113,7% ВВП. Во второй половине прошлого года он увеличился на €72 млрд и теперь составляет рекордные €3,303 трлн.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для того, чтобы восстановить экономику Франции, необходимо снять санкции с России.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.