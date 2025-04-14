Во Франции допустили увеличение налогов для богатых

Глава минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что для наиболее обеспеченной части французов могут повысить налоги. Об этом он высказался в эфире телеканала BFMTV.

«Это два миллиарда налогов на высокие доходы — мы хотим работать над этим, либо сохраняя эту ставку, либо увеличивая ее. Это вопрос финансовых ресурсов», — сказал он.

Ломбар добавил, что хочет видеть постоянным вклад от богатых французов, поэтому повышение налогов для обеспеченных может быть введено на постоянной основе.

Ломбар сообщал, что Франция надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Он заявил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.

Недавно глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что страна не может позволить себе тратить на оборону значительное количество денег, «чего бы это ни стоило».

Ранее во Франции призвали закончить «войну пошлин».