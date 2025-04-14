Франция планирует сэкономить €40 млрд для снижения дефицита бюджета

Франция надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Об этом заявил министр промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар в эфире BFMTV.

«У нас накопился госдолг, который превышает €3 трлн, и с каждым годом нам приходится все большие суммы отдавать кредиторам. Так что у нас уже чрезвычайное положение в контексте бюджета», — сказал он.

Ломбар сообщил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.

Недавно глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что страна не может позволить себе тратить на оборону значительное количество денег, «чего бы это ни стоило», так как имеет большой государственный долг.

20 марта министр финансов Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала TF1 сообщил, что теперь граждане страны смогут открывать вклады в банках для финансирования обороны.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.