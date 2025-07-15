Депутат Рады обвинил Трампа в принуждении Украины к капитуляции

Помощь Украине, о которой заявил американский президент Дональд Трамп, на самом деле лишь подталкивает республику к капитуляции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, первая поставка систем Patriot может произойти только через несколько месяцев, по истечении 50 дней, которые президент США дал на заключение мирного соглашения. За это время российская сторона может истощить украинскую оборону, а также нанести удары по тылу, добавил депутат.

Дубинский добавил, что президента Украины Владимира Зеленского подобной «помощью загоняют к капитуляции, но так, чтобы он не смог обвинить США».

До этого сообщалось, что изменение риторики президента США в отношении России не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера, скорее глава Белого дома почувствовал себя оскорбленным.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой, и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.