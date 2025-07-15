СМИ объяснили, почему Трамп решил помочь Украине

Изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении России не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера, скорее глава Белого дома почувствовал себя оскорбленным. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Трамп «не проникся особой симпатией» к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Президент США также внезапно не поверил в традиционные трансатлантические альянсы, которые его предшественники ценили как противовес Москве.

Издание подчеркивает, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным Трамп стал «младшим партнером».

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой, и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.