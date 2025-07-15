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Трамп предупредил Россию и Украину о соглашении за 50 дней: «Будет очень плохо»

Трамп: если РФ и Украина не достигнут соглашения за 50 дней, будет очень плохо
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение следующих 50 дней, то «будет очень плохо». Его слова приводит агентство Reuters.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимание на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций.

Ранее Трамп рассказал, когда будет готов ввести пошлины и санкции против России.

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