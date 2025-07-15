Трамп рассказал, когда будет готов ввести пошлины и санкции против России

Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если по истечении 50 дней не будут достигнуты договоренности, то «будет плохо».

Трамп не объяснил, о каких именно рестрикциях может идти речь.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что через 50 дней Россия выйдет на лучшие переговорные позиции с Соединенными Штатами.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил требование Трампа закончить конфликт на Украине за 50 дней.