Политолог раскрыл, как Россия использует 50 дней Трампа на решение конфликта на Украине

Через 50 дней Россия выйдет на лучшие переговорные позиции с Соединенными Штатами. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, обозначенный президентом США Дональдом Трампом срок решения конфликта на Украине в 50 дней позволит ВС РФ добиться новых успехов и усилить позицию Москвы. Он считает, что переговоры возобновятся по завершении летней военной кампании.

«Что же касается диалога США с РФ, то, как мы видим, пока он поставлен на паузу, как минимум на эти 50 дней, учитывая, что глава Белого дома Дональд Трамп этот дедлайн выставил. И, судя по всему, он возобновится только по итогам нынешней летней кампании России», — заявил Дудаков.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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