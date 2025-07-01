Грузинский депутат призвал выслать из страны западных послов

Западные послы, которые действуют против грузинского государства, должны быть высланы из страны, заявил глава комитета по делам диаспоры парламента Грузии Ираклий Заркуа. Об этом сообщает телеканал «TV Пирвели».

Депутат подчеркнул, что послы западных государств в Тбилиси превратились в радикалов, финансирующих грузинскую оппозицию. Их деятельность служит не укреплению отношений между странами и народами, а создает конфронтацию между ними.

По словам Заркуа, иностранные дипломаты, в том числе послы Великобритании и Германии, которые своими действиями наносят вред Грузии, должны быть высланы за ее пределы.

1 июля сообщалось, что временного поверенного в делах Грузии в Лондоне Георгия Саганелидзе после вынесения судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам вызвали в министерство иностранных дел Великобритании.

Ранее в ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения.