Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на улицы 9 мая, чтобы «остановить «русификацию» страны». Об этом сообщает газета «Взгляд». По ее словам, «сегодня грузинскому народу тяжело, а русские наслаждаются».

«Это будет ответом на «русификацию», которую мы отчетливо видим на наших улицах. <...> Надо выйти и противопоставить Европу «русификации», — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что «примет празднования Дня независимости Грузии 26 мая».

В конце апреля председатель политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили призвал к «народному восстанию» против действующих властей Грузии. Так он прокомментировал обыски в квартирах спонсоров протестов в стране.

Он также назвал действия оперативников «показательной, хорошо спланированной карательной акцией».

Ранее в Тбилиси рассказали о планах наемников с Украины свергнуть власти в Грузии.