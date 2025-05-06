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Экс-президент Грузии призвала выйти на улицы против «русификации» страны

Экс-президент Грузии Зурабишвили призвала граждан страны выйти на протесты 9 мая
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Julien de Rosa/AP

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан выйти на улицы 9 мая, чтобы «остановить «русификацию» страны». Об этом сообщает газета «Взгляд». По ее словам, «сегодня грузинскому народу тяжело, а русские наслаждаются».

«Это будет ответом на «русификацию», которую мы отчетливо видим на наших улицах. <...> Надо выйти и противопоставить Европу «русификации», — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что «примет празднования Дня независимости Грузии 26 мая».

В конце апреля председатель политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили призвал к «народному восстанию» против действующих властей Грузии. Так он прокомментировал обыски в квартирах спонсоров протестов в стране.

Он также назвал действия оперативников «показательной, хорошо спланированной карательной акцией».

Ранее в Тбилиси рассказали о планах наемников с Украины свергнуть власти в Грузии.

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