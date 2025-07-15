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Словакия обратилась к ЕС насчет голосования по новым санкциям против России

Словакия попросила отложить голосование в ЕС по новым санкциям против России
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Depositphotos

Представители Словакии на встрече министров иностранных дел Европейского союза попросили отложить голосование по новому пакету санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра республики Роберта Фицо.

По его словам, данный запрос отражает позиции словацких политических партий по предложениям Еврокомиссии помочь Братиславе преодолеть потенциальные проблемы с поставками газа после планируемого запрета на импорт российского газа с 2028 года.

До этого Фицо заявил, что Европейская комиссия дала Словакии некие гарантии в связи с планами руководства Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа.

Он добавил, что направил предложения Еврокомиссии лидерам партий в Словакии и ожидает от них ответа. Также премьер напомнил, что Братислава не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, если Словакии не компенсируют отказ от российского газа.

5 июля Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Ранее в Чехии призвали Словакию не блокировать новые санкции против России.

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