Словакия обратилась к ЕС насчет голосования по новым санкциям против России

Представители Словакии на встрече министров иностранных дел Европейского союза попросили отложить голосование по новому пакету санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра республики Роберта Фицо.
По его словам, данный запрос отражает позиции словацких политических партий по предложениям Еврокомиссии помочь Братиславе преодолеть потенциальные проблемы с поставками газа после планируемого запрета на импорт российского газа с 2028 года.
До этого Фицо заявил, что Европейская комиссия дала Словакии некие гарантии в связи с планами руководства Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа.
Он добавил, что направил предложения Еврокомиссии лидерам партий в Словакии и ожидает от них ответа. Также премьер напомнил, что Братислава не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, если Словакии не компенсируют отказ от российского газа.
5 июля Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.
Ранее в Чехии призвали Словакию не блокировать новые санкции против России.