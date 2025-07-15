Военкор рассказал, кому на самом деле адресованы угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп дал 50 дней на решение конфликта не России, а Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, Трамп понимает, что остановить конфликт на Украине не в его силах, но при этом не хочет принимать в наследство «войну Байдена».

В то же время Коц считает, что Трамп дал 50 дней Украине, чтобы она все-таки осознала свое положение, при котором не может диктовать условия.

«Оставляя себе пространство для маневра, он (президент США Дональд Трамп) надеется, что к истечению этого срока Россия сможет усилить свои переговорные позиции, при которых Киеву придется уступить», — написал военкор.

Накануне Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.