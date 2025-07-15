Орбан призвал ЕС ввести санкции против Украины

Орбан потребовал от ЕС санкций против Украины за нарушение прав человека

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от руководства Евросоюза ввести санкции против Украины из-за нарушения прав человека. Его заявление опубликовано в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Брюсселе венгерское правительство выступило с инициативой немедленно включить в санкционный список Европейского союза по правам человека украинских руководителей, ответственных за кончину венгерского гражданина», — написал он.

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате мужчина не выжил.

В связи с этим украинского посла в Будапеште вызвали в МИД Венгрии.

Как рассказал замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяра, мужчину жестоко избили из-за отказа принимать участие в боевых действиях. Дипломат заявил, что действия украинских силовиков «возмутительны и неприемлемы». Он выразил соболезнования родственникам и близким венгра.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не даст Украине приблизиться к ЕС без возвращения прав венграм в Закарпатье.