На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан призвал ЕС ввести санкции против Украины

Орбан потребовал от ЕС санкций против Украины за нарушение прав человека
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от руководства Евросоюза ввести санкции против Украины из-за нарушения прав человека. Его заявление опубликовано в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Брюсселе венгерское правительство выступило с инициативой немедленно включить в санкционный список Европейского союза по правам человека украинских руководителей, ответственных за кончину венгерского гражданина», — написал он.

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате мужчина не выжил.

В связи с этим украинского посла в Будапеште вызвали в МИД Венгрии.

Как рассказал замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяра, мужчину жестоко избили из-за отказа принимать участие в боевых действиях. Дипломат заявил, что действия украинских силовиков «возмутительны и неприемлемы». Он выразил соболезнования родственникам и близким венгра.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не даст Украине приблизиться к ЕС без возвращения прав венграм в Закарпатье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами