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В США назвали оружие России, представляющее угрозу НАТО

TNI: гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет собой угрозу для ВМС США
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Министерство обороны РФ

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» стала угрозой для американского флота и ВМС стран НАТО, так как нарушает баланс военной силы между Соединенными Штатами и Россией. Такую оценку этой российской ракете дал американский журнал The National Interest.

«Учитывая, что «Циркон» в первую очередь противокорабельная ракета, угрозу для надводных кораблей США, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить», — говорится в сообщении издания.

Такое оружие, по оценке журнала, говорит о потенциальном изменении баланса сил на море в пользу России, так как у стран НАТО нет защиты от «Циркона».

В начале апреля военно-морские силы НАТО высоко оценили потенциал Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ в области работы на дне океана.

19 марта министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что на вооружение армии РФ поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

Ранее в США российский «Борей» назвали лучшей подлодкой на планете.

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