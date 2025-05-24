На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о массовом производстве гиперзвуковых ракет и обвинил РФ в краже технологий

Трамп: США массово создают гиперзвуковые ракеты, РФ украла чертежи при Обаме
close
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет в США, заявив, что технологии для них были украдены Россией во время президентства Барака Обамы. Об этом он сообщил на церемонии в военной академии Вест-Пойнт, трансляцию которой вел Белый дом.

«Мы разработали гиперзвуковые ракеты. Теперь собираем их в больших количествах. При Обаме чертежи украли. Знаете, кто? Русские. Это было серьезное предательство», — сказал Трамп.

13 мая американское издание 19FortyFive писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» превосходят американские разработки, оставив США далеко позади в гонке вооружений. По данным издания, США продолжают наращивать усилия в создании гиперзвукового оружия, но законодатели и эксперты признают: Россия и Китай уже добились значительного преимущества. «Циркон», способный развивать скорость до 9 Махов, назван самой быстрой гиперзвуковой ракетой морского базирования. Его первое боевое применение зафиксировано с фрегата «Адмирал Горшков».

«Кинжал», баллистическая ракета с гиперзвуковой боеголовкой, достигает скорости свыше 10 Махов (7600 миль в час). Оба образца, по мнению авторов, демонстрируют превосходство российской оборонной индустрии. «Цирконы» уже интегрированы в вооружение фрегатов проекта 22350, подлодок «Ясень-М» и крейсера «Адмирал Нахимов».

В апреле военный эксперт, журналист Александр Артамонов заявил, что эпоха гиперзвукового оружия давно наступила, однако США до него еще «шагать и шагать».

Ранее Трамп пообещал больше не нести демократию «под дулом пистолета».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами