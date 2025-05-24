Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет в США, заявив, что технологии для них были украдены Россией во время президентства Барака Обамы. Об этом он сообщил на церемонии в военной академии Вест-Пойнт, трансляцию которой вел Белый дом.

«Мы разработали гиперзвуковые ракеты. Теперь собираем их в больших количествах. При Обаме чертежи украли. Знаете, кто? Русские. Это было серьезное предательство», — сказал Трамп.

13 мая американское издание 19FortyFive писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал» превосходят американские разработки, оставив США далеко позади в гонке вооружений. По данным издания, США продолжают наращивать усилия в создании гиперзвукового оружия, но законодатели и эксперты признают: Россия и Китай уже добились значительного преимущества. «Циркон», способный развивать скорость до 9 Махов, назван самой быстрой гиперзвуковой ракетой морского базирования. Его первое боевое применение зафиксировано с фрегата «Адмирал Горшков».

«Кинжал», баллистическая ракета с гиперзвуковой боеголовкой, достигает скорости свыше 10 Махов (7600 миль в час). Оба образца, по мнению авторов, демонстрируют превосходство российской оборонной индустрии. «Цирконы» уже интегрированы в вооружение фрегатов проекта 22350, подлодок «Ясень-М» и крейсера «Адмирал Нахимов».

В апреле военный эксперт, журналист Александр Артамонов заявил, что эпоха гиперзвукового оружия давно наступила, однако США до него еще «шагать и шагать».

Ранее Трамп пообещал больше не нести демократию «под дулом пистолета».