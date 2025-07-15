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В Госдуме высказались о возможных ударах Украины вглубь России

Депутат Соболев: средства ПВО справятся в случае ударов ATACMS вглубь России
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ABACA/ABACA/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут справиться с возможными ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь РФ ракетами ATACMS. Об этом RTVI заявил депутат Государственной думы Виктор Соболев.

По его мнению, чуть более сложной задачей для сил ПВО станут возможные удары ракетами Taurus, но и с этой задачей российские военнослужащие справятся, отметил депутат.

«Думаю, мы справимся», — сказал Соболев.

Накануне американская газета The Washington Post написала, что президент США Дональд Трамп может разрешить Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Отмечается, что эти ракеты не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, однако поразят военные базы, аэродромы и склады в глубине России.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине.

Ранее Трамп нашел единственный способ склонить Россию к миру.

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