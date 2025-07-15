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Еще одно СМИ сообщило о призывах Трампа к Зеленскому бить по Москве и Петербургу

FT: Трамп призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу для давления на Россию
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп призывал президента Украины Владимира Зеленского бить по Москве и Петербургу для давления на Россию. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Владимир, вы можете ударить по Москве? <...> Вы можете также ударить по Санкт-Петербургу?» — цитирует газета источники, знакомые с деталями разговора Трампа с Зеленским.

Как отмечают собеседники FT, президент США рассматривает такие удары как часть стратегии, направленной на то, чтобы заставить россиян почувствовать боль и вынудить их к переговорам.

Газета The Washington Post также писала со ссылкой на анонимные источники, что Трамп якобы задал Зеленскому вопрос, почему украинские военные не нанесли удар по Москве, и призвал усилить давление также на Санкт-Петербург.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что президент США ужесточил позицию в отношении России по трем причинам. По словам журналиста, Трамп счел, что президент России Владимир Путин проявляет к нему неуважение, игнорируя призыв к прекращению огня на Украине.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

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