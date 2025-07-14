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СМИ утверждают, что Путин намекнул Трампу о планах наступления на Украине

Axios: Путин намекнул Трампу о планах наступления на востоке Украины
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом якобы дал понять, что в ближайшие несколько месяцев ВС РФ планируют наступать на востоке Украины. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По утверждению портала, Путин выразил настрой на дальнейшую эскалацию. Россия намерена в течение следующих 60 дней предпринять новые усилия по выходу на административные границы регионов, в которых Москва «имеет значительные позиции», говорится в тексте.

По данным собеседников Axios, после разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и сообщил, что президент России «хочет забрать все».

До этого журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники писал, что Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. Трамп также отметил, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

Ранее американский подполковник обратился к Западу с советом о России.

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