В МИД РФ назвали условие для завершения СВО

Рябков: если позиция РФ не получит отклика, то цели будут достигаться через СВО

Россия продолжит достигать поставленных целей путем специальной военной операции (СВО), если готовность Москвы договариваться дипломатическим путем не найдет отклика. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Но если это (позиция России. — «Газета.Ru») не будет находить надлежащего отклика, если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться», — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что позиция России «незыблемая». Он призвал Вашингтон и в целом НАТО отнестись к ней с предельной серьезностью.

До этого президент России Владимир Путин назвал одну из главных целей СВО. По словам главы государства, РФ хочет прекратить войну, которую начала Украина в 2014 году. Путин отметил, что специальная военная операция, которую Россия начала в 2022 году, является попыткой ее прекратить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказываясь о начале СВО, заявил, что Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Он подчеркнул, что РФ не могла не отреагировать на то, что «нацисты опять начали ходить с факелами и вскидывать руки», а главное пытаться оказывать влияние на действующую власть.

Также Песков назвал правильными все решения российского лидера, касающиеся проведения СВО на Украине. Пресс-секретарь добавил, что «долг россиян — победить».

Ранее в МИД оценили решение Трампа передать НАТО вопрос поставки вооружений на Украину.