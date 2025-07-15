В США полагают, что Трамп «загнал себя в угол» из-за позиции по России

Президент США Дональд Трамп создал себе сложности и навредил мирному процессу по украинскому кризису, выдвинув России ультиматум. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Установленный Трампом дедлайн усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым и вынудит предпринимать шаги, которые вредят, а не способствуют интересам Соединенных Штатов», — отмечается в статье.

Издание уточнило, что попытки Трампа оказать давление на Москву и ее союзников с помощью санкций и пошлин негативно отразятся на взаимодействии Вашингтона с важными торговыми партнерами и окажет давление на экономику США.

«Если возможности Трампа принудить Путина к переговорам экономическими методами ограничены, то его военное влияние еще меньше. У Путина есть явное преимущество», — указывается в публикации.

Responsible Statecraft считает, что новое соглашение о помощи, в рамках которого Европейский союз должен будет закупать американское оружие для поставок Киеву, «вряд ли изменит ситуацию».

Накануне Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Ранее политолог назвал блефом сообщения о «секретном оружии» Трампа против России.