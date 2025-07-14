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Политолог назвал блефом сообщения о «секретном оружии» Трампа против РФ

Политолог Дудаков: угрозы США ввести 500%-ные пошлины против РФ являются блефом
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Jonathan Ernst/Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение британской газеты The Telegraph о том, что американский лидер Дональд Трамп намерен использовать главу Минфина США Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» против российской экономики.

По мнению эксперта, статьи, которые появляются в британской прессе, стоит воспринимать с определенной долей скепсиса, особенно когда речь идет об американской политике.

«Что касается сути того, о чем они пишут, — мы видим, что действительно в администрации Трампа есть крыло тех, кто полагает, что можно сейчас каким-то образом усилить свою переговорную позицию, шантажируя Россию введением этих 500%-х вторичных пошлин в отношении стран, которые импортируют нашу нефть», — отметил Дудаков.

При этом все понимают, что это блеф, поскольку пошлины затронут всех ключевых партнеров США. И в итоге все обернется торговым кризисом, а американская экономика скатится в рецессию, добавил эксперт.

По данным The Telegraph, Бессент — «талантливый специалист с Уолл-стрит», который был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с КНР.

Как отмечает издание, главе Белого дома не удалось навязать свою позицию президенту РФ Владимиру Путину, поэтому он решил найти того, кто может попытаться повлиять на экономику России.

Ранее Трамп сообщил о намерении устроить «маленький сюрприз» для России.

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