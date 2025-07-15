На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп похвастался недвижимостью в Европе

Трамп назвал Великобританию прекрасным местом из-за своей недвижимости
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию «прекрасным местом» и рассказал, что у него там есть недвижимость. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Это прекрасное место. Знаете, у меня там есть недвижимость», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о будущем Британии в мире.

Политик добавил, что с нетерпением ждет второго государственного визита в королевство в сентябре этого года. Трамп также назвал британского короля Карла III «великим джентльменом».

В мае газета The New York Times писала, что бизнес-империя семьи Трампа заработала минимум $2 млрд за месяц его президентства. В частности, запуск криптовалюты $TRUMP принес по меньшей мере $174 млн. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты через инвестиционную фирму вложили $2 млрд в новый криптовалютный проект семьи Трампа, World Liberty Financial. Компания, лидерами которой являются Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, будет зарабатывать десятки миллионов долларов в год на инвестициях.

Ранее Трамп за год удвоил свое состояние.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами