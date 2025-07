Трамп похвастался недвижимостью в Европе

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию «прекрасным местом» и рассказал, что у него там есть недвижимость. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Это прекрасное место. Знаете, у меня там есть недвижимость», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о будущем Британии в мире.

Политик добавил, что с нетерпением ждет второго государственного визита в королевство в сентябре этого года. Трамп также назвал британского короля Карла III «великим джентльменом».

В мае газета The New York Times писала, что бизнес-империя семьи Трампа заработала минимум $2 млрд за месяц его президентства. В частности, запуск криптовалюты $TRUMP принес по меньшей мере $174 млн. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты через инвестиционную фирму вложили $2 млрд в новый криптовалютный проект семьи Трампа, World Liberty Financial. Компания, лидерами которой являются Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, будет зарабатывать десятки миллионов долларов в год на инвестициях.

Ранее Трамп за год удвоил свое состояние.