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New York Times узнала, сколько заработала бизнес-империя семьи Трампа за месяц

NYT: бизнес-империя семьи Трампа заработала минимум $2 млрд за месяц
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Kevin Lamarque/Reuters

Бизнес-империя семьи главы Белого дома Дональда Трампа заработала минимум $2 млрд за месяц его президентства. Об этом пишет The New York Times.

«Когда президент Трамп вернулся в офис, его семья получает прибыль от его бренда: по меньшей мере $2 млрд перетекли в компании Трампа только за последний месяц», — говорится в публикации.

В частности, запуск криптовалюты $TRUMP принес по меньшей мере $174 млн. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты через инвестиционную фирму вложили $2 млрд в новый криптовалютный проект семьи Трампа, World Liberty Financial. Компания, лидерами которой являются Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, будет зарабатывать десятки миллионов долларов в год на инвестициях, подчеркнуло издание.

Также Катар внес свой вклад, чтобы помочь профинансировать проект пляжного гольфа и виллы под брендом Трампа в стране стоимостью $5,5 млрд — семья президента заработает миллионы на лицензионных и управленческих сборах.

По информации NYT, компания недвижимости в Саудовской Аравии инвестировала $1 млрд долларов в проект Trump International Hotel and Tower в Дубае. Эта же компания планирует построить другие новые отели Трампа, поля для гольфа и роскошные башни в Саудовской Аравии и Омане. Это тоже брендинговые сделки, которые принесут Трампам миллионы долларов за их имя, добавило издание.

11 мая телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 в подарок от королевской семьи Катара. Позже глава Белого дома уточнил, что передаст подаренный Катаром самолет ВВС США.

Ранее Трамп за год удвоил свое состояние.

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