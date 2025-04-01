Трамп за год удвоил свое состояние

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за год увеличил свое состояние с $2,3 млрд до $5,1 млрд. Об этом пишет журнал Forbes, который опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире.

«Мало у кого из миллиардеров год был лучше, чем у Дональда Трампа, и не только потому, что он вновь стал президентом США: прежде чем вернуться в Белый дом, он пополнил свою копилку очень прибыльным вложением в криптовалюту», — говорится в материале.

Отмечается, что главный актив Трампа — недвижимость. Помимо этого, он владеет винодельней, гольф-клубами и самолетом Boeing 757-200 под названием Trump Force One.

До этого сообщалось, что Россия заняла пятое место по количеству новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes. Рейтинг пополнили 15 новых миллиардеров из РФ.

Лидером оказались США, где состояние по крайней мере в $1 млрд сколотили новые 103 человека, а на втором месте — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии соответственно.

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