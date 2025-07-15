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В Общественной палате заявили, что язык ультиматума не добавит авторитета президенту США

Рогов заявил, что язык ультиматума не добавит авторитета Трампу
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Язык ультиматума и «бряцание оружием» не добавит авторитета президенту США Дональду Трампу. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По мнению чиновника, пришло время американским элитам принять тот факт, что время единоличного доминирования Соединенных Штатов в мире прошло.

Рогов считает, что сегодня необходимо вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, принимая в расчет многополярность международной политической системы.

Накануне Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили, что ультиматум Трампа только поможет России.

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