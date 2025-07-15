Бойцы ВС России на фронте идут в бой со словами «За мальчика Толю»

Российские бойцы с разных участков фронта идут в бой против ВСУ со словами «За мальчика Толю» в честь пятилетнего ребенка, который закрыл собой маму во время удара украинских боевиков по пляжу в Курске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных 299-го парашютно-десантного полка под Часовым Яром.

«Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твое имя на снарядах, отправляемых в сторону противника. Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен», — подчеркнул российский военный.

14 июля врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что пятилетнего мальчика Толю представят к награде. Хинштейн отметил, память об этом событии и о людях необходимо хранить и оберегать.

Вечером 8 июля украинские военные с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.