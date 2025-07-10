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В Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске

Депутат Колесник призвал к стократному ответу Украине за удар по пляжу в Курске
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Вооруженные силы России должны ответить на удар Украины по пляжу в Курске в стократном размере. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Отвечать нужно в стократном размере на такие вещи, произошедшие на пляже в Курске. Но при этом беречь свой народ и солдат. С Украиной дружбы не будет, военные должны воевать и побеждать, а народ поддерживать армию», — заявил Колесник.

Парламентарий призвал укреплять Россию, брать от всех лучшее, в том числе за рубежом. Мирные инициативы всегда воспринимают как слабость, поэтому пока Киев «не получит по зубам», нужно наступать, указал депутат.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая пятилетнего мальчика, получили ранения.

Ребенок закрыл собой маму при атаке дрона и получил серьезные ранения. Вечером 9 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик не выжил.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.

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