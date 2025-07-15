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Посол РФ в Дании рассказал о сложной обстановке вокруг российских дипломатов

Посол Барбин: российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям и угрозам
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники посольства Российской Федерации в Копенгагене подвергаются оскорблениям и угрозам. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава дипломатического представительства РФ в Дании Владимир Барбин.

По его словам, имеют место случаи публичного запугивания и оскорбления российских дипломатов. В их адрес распространяют инсинуации.

Посол отметил, что некоторые проживающие вне посольства дипломаты подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение.

14 июля Барбин заявил, что заключенное между Вашингтоном и Копенгагеном оборонное соглашение позволит Соединенным Штатам размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России.

7 июля МИД РФ заявил протест шведскому дипломату из-за атаки беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.

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