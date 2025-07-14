Российский дипломат заявил о военной угрозе США, исходящей для РФ с территории Дании

Заключенное между Вашингтоном и Копенгагеном оборонное соглашение позволит Соединенным Штатам размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Дипломат напомнил, что в июне парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее американцам размещать в стране свои военные базы и предоставляющее им доступ к трем датским военным базам.

Барбин подчеркнул, что это означает возможность размещения вблизи границы России американской военной инфраструктуры и генерацию с территории Дании угрозы национальной безопасности РФ. Как на практике будет реализовываться такое соглашение, отметил посол, покажет будущее.

Российский дипломат указал на то, что Дания не имеет контроля над тем, какие виды вооружений США будут завозить на ее территорию. Поэтому способность Копенгагена обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время окажется под сомнением.

17 июня сообщалось, что Гренландию передали под контроль Северного командования США.

Ранее премьер Дании пообещала «не прогибаться» под Трампа.