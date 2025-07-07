Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торговое представительство в Стокгольме

Временному поверенному в делах Швеции был заявлен решительный протест в связи с очередной атакой беспилотника на торговое представительство в Стокгольме. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В дипведомстве вновь подчеркнули, что Россия в связи с атакой дрона на российское торгпредство потребовала от Швеции соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее МИД РФ вызвал временного поверенного в связи с нападением на российское торгпредство.

Согласно опубликованным кадрам, машина дипломата остановилась у здания МИД на Смоленской площади.

5 июля посольство Российской Федерации в Стокгольме сообщило об очередном нападении на здание торгового представительства России в Швеции. Уточнялось, что на территорию торгпредства с беспилотного летательного аппарата был сброшен пакет с краской.

17 июня также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении Торгового представительства России. Инцидент произошел, когда пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее МИД России потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки дрона на посольство.