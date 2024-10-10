Фронт Вооруженных сил Украины «посыпался», и президента страны Владимира Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых». Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Фронт украинской армии «посыпался» примерно на 10 участках, проинформировал Алаудинов, поэтому в настоящее время Зеленский переживает «агонию».

«Мы в скором времени увидим, наверное, что с ним произойдет, — продолжил он. — Вряд ли его захотят оставить в живых. Так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений».

По словам командира спецназа «Ахмат», президент Украины также является очевидцем преступлений, которые совершило руководство западных стран.

«Даже самые близкие его друзья в открытой форме начинают говорить: «Бесполезно — что бы мы ему не передавали, вряд ли он сможет победить Россию», — резюмировал Алаудинов.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Зеленского ликвидируют, поскольку он больше не нужен Вашингтону. Президент Украины, если ему повезет, выживет и спасется бегством, добавил Джонсон.

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