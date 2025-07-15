Трамп раскрыл содержание «маленького сюрприза» для России

Трамп заявил о 100-процентных пошлинах для РФ, если не будет сделки по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении ввести вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и стран, являющихся ее торговыми партнерами, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет РБК.

«Я надеюсь, что нам не придется прибегать к таким мерам. Однако, все, что я слышу — это разговоры, разговоры и разговоры», – заявил он.

По словам Трампа, Россия и Украина «были близки к заключению сделки четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». Он выразил надежду на то, что теперь Москва будет «более серьезно относиться к переговорам».

Американский лидер уточнил, что введение пошлин возможно и без принятия соответствующего закона конгрессом, который пока не был одобрен. Он также отметил, что 100 и 500%-ные пошлины будут одинаково эффективны. При этом Трамп добавил, что законопроект сенатора Линдси Грэма, предусматривающий введение 500%-ных пошлин в отношении стран, приобретающих нефть и газ у России, потеряет смысл в случае введения 100%-ных пошлин.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента России Владимира Путина и пообещал устроить «маленький сюрприз» для России.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.