На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп раскрыл содержание «маленького сюрприза» для России

Трамп заявил о 100-процентных пошлинах для РФ, если не будет сделки по Украине
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении ввести вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и стран, являющихся ее торговыми партнерами, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет РБК.

«Я надеюсь, что нам не придется прибегать к таким мерам. Однако, все, что я слышу — это разговоры, разговоры и разговоры», – заявил он.

По словам Трампа, Россия и Украина «были близки к заключению сделки четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». Он выразил надежду на то, что теперь Москва будет «более серьезно относиться к переговорам».

Американский лидер уточнил, что введение пошлин возможно и без принятия соответствующего закона конгрессом, который пока не был одобрен. Он также отметил, что 100 и 500%-ные пошлины будут одинаково эффективны. При этом Трамп добавил, что законопроект сенатора Линдси Грэма, предусматривающий введение 500%-ных пошлин в отношении стран, приобретающих нефть и газ у России, потеряет смысл в случае введения 100%-ных пошлин.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента России Владимира Путина и пообещал устроить «маленький сюрприз» для России.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами