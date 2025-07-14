Постпред США при НАТО заявил, что ждет реакции Путина на заявления Трампа об Украине

Постпред США при НАТО Уитакер заявил об ожидании реакции Путина на слова Трампа

Президент РФ Владимир Путин должен отреагировать на заявления американского лидера Дональда Трампа о поддержке Киева и пошлинах для стран, покупающих российскую нефть. Об этом заявил в интервью Fox News постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

«Очевидно, что он (Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — сказал Уитакер.

По его словам, решение Трампа поставлять Украине вооружение за счет стран Евросоюза станет «отличным следующим шагом» на пути к завершению украинского конфликта.

Сегодня Трамп заявил, что США и Европейский союз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться НАТО и Мэтью Уитакером.

Также Трамп подчеркнул, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине. По словам главы Белого дома, он планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

Ранее в России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать.