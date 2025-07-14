В России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать

«Гарда Капитал»: не было ни одного случая, чтобы Трамп повредил торговле РФ и США

Пока не было ни одного случая, чтобы президент Дональд Трамп серьезно повредил взаимной торговле России и США, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Было много угроз, много переговоров, демонстративных ходов, но продолжительно действующих пошлин в размере 100% — нет. И сложно представить, чтобы ради остановки конфликта на территории Украины он бы сейчас пошел на разрыв торговых отношений с такими странами, как Китай и Индия, особенно после столь трудно проводимых торговых сделок. В отношении России — да, тарифы могут быть приняты. Но и то лишь потому, что они ни на что повлияют. Торговля США и России в объемах близка к 0. Там не на что вводить тарифы. А накладывать тарифы на Китай и Индию за то, что они покупают российскую нефть это фактически означает расторжение ранее достигнутых с ними сделок, что Трампом уже заявлено как победа», — подчеркнул Бахтин.

По его словам, де факто Трамп сказал, что «не хочет пока вводить санкции по линии Конгресса, те самые, которые должны, по их замыслу, убить экономику России (смогут или нет, это отдельный вопрос)». Трамп заявил, что дает 50 дней на подумать, иначе он введет бесполезные, по сути, предупредительные тарифы на незначительный объем оставшейся торговли, объяснил Бахтин.

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