Рютте прокомментировал решение Трампа относительно военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает вполне обоснованным намерение президента США Дональда Трампа продолжить оказание военной помощи Украине, связывая это решение с «успехом саммита НАТО». Об этом пишет «Интерфакс».

«Вы позвонили мне в четверг и сообщили о принятом решении. Решение заключается в том, что вы хотите, чтобы Украина сохранила все необходимое для защиты от России, но при этом желаете, чтобы за это заплатили европейцы», — заявил Рютте в ходе встречи с Трампом в Белом доме.

Рютте добавил, что эта работа будет осуществляться «через механизмы НАТО, чтобы убедиться, что мы знаем потребности украинцев», и таким образом, чтобы США сохранили свои запасы.

До этого Трамп заявил, что США и Европейский союз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться Организацией Североатлантического договора (НАТО) и американским представителем при альянсе, Мэтью Уитакером.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.