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Каллас осудила срок, выдвинутый Трампом России для урегулирования на Украине

Каллас: выдвинутый Трампом срок в 50 дней для сделки России и Украины долгий
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Edgar Su/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поприветствовала предложения президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения договоренности по конфликту на Украине, однако назвала 50 дней для этого очень долгим периодом. Ее слова приводятся на сайте Еврокомиссии.

«С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — заявила она.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что планирует ввести «жесткие» пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев позже заявил, что высказывания Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине не повлияют на настроение России. По его словам, европейским лидерам предстоит выделить немалую сумму для помощи Киеву и данные обстоятельства будут выгодны только военно-промышленному комплексу США.

Ранее Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь.

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