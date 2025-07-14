На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде отреагировали на заявление Трампа по Украине

Сенатор Косачев: заявление Трампа не повлияет на настроение России
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Высказывания президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине не повлияют на настроение России. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что планирует ввести «жесткие» пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

«А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем», — заявил Косачев.

По его словам, европейским лидерам предстоит выделить немалую сумму для помощи Киеву и данные обстоятельства будут выгодны только военно-промышленному комплексу США.

До этого Трамп заявил, что союзники Вашингтона смогут выделить Киеву 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Глава Белого дома отметил, что США будут готовы в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые окажутся в распоряжении Украины.

Ранее Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами