В Совфеде отреагировали на заявление Трампа по Украине

Высказывания президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине не повлияют на настроение России. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что планирует ввести «жесткие» пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

«А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем», — заявил Косачев.

По его словам, европейским лидерам предстоит выделить немалую сумму для помощи Киеву и данные обстоятельства будут выгодны только военно-промышленному комплексу США.

До этого Трамп заявил, что союзники Вашингтона смогут выделить Киеву 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Глава Белого дома отметил, что США будут готовы в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые окажутся в распоряжении Украины.

Ранее Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь.