В ООН оценили антироссийские рестрикции США

В ООН считают важными любые шаги, направленные на установление режима прекращения огня на Украине, но подобные меры должны соответствовать международному праву. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Так он прокомментировал угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести новые против Москвы в том случае, если РФ и США не договорятся об урегулировании конфликта в течение 50 дней.

Гутерриш отметил необходимость немедленного установления режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению.

«Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — подчеркнул генсек ООН.

Незадолго до этого Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине. По словам главы Белого дома, он планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

Ранее в России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать.