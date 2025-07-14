В NYT заметили сближение политики Трампа и Байдена по Украине

Политика президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта становится похожа на подход его предшественника Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что Трамп готовится обнародовать новый план по поставкам американского оружия европейским союзникам, которые затем передадут его Украине. Таким образом, как отмечает NYT, американский лидер приближается к политике Байдена в вопросе вооружения Украины.

13 июля Трамп анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. При этом американский лидер еще не решил, сколько боеприпасов будут поставлены на Украину. Он подчеркнул, что для Вашингтона все подобные манипуляции — это «просто бизнес».

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон не будет платить за поставки оружия в зону конфликта. Ожидается, что это сделает Европейский союз. Данную инициативу хозяин Белого дома планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, встреча запланирована на 14 июля.

В последнее время Трамп ужесточил риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит «много чуши» от российского лидера Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику.

Ранее Зеленский заявил о скорой договоренности Украины по поставкам систем Patriot.