Эксперт раскрыл, как санкции США отразятся на российско-американских отношениях

Смена подхода президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине вряд ли скажется на российско-американских взаимоотношениях. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Временная пауза, по его словам, возможна, однако рано или поздно связи придется налаживать, исходя из прагматических соображений. Что касается переговоров между Москвой и Киевом, они также могут встать на паузу, считает эксперт.

«На самом деле Украине это и не надо. Украинскому руководству нужно, чтобы военно-экономическая помощь продолжалась, потому что если вдруг конфликт быстро закончится, то нынешние политические элиты Украины элитами быть перестанут. Выборы и смена украинского руководства неизбежно произойдут», — отметил Демчук.

В последнее время Трамп ужесточил риторику в адрес РФ. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит «много чуши» от российского лидера Владимира Путина.

13 июля президент США анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. При этом американский лидер еще не решил, сколько боеприпасов будут поставлены Киеву. Он подчеркнул, что для Вашингтона все подобные манипуляции — это «просто бизнес».

Позднее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил уверенность, что Трамп в ближайшие дни сможет ввести новые санкции и пошлины против России и ее партнеров. Он охарактеризовал ограничительные меры как «кувалду, которая появится у главы Белого дома».

Ранее политолог раскрыл план западных СМИ с «уткой» о Путине и Трампе.