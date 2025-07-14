Политолог раскрыл план западных СМИ с «уткой» о Путине и Трампе

Публикации западных СМИ о планах Вооруженных сил (ВС) России совершить в следующие 60 дней масштабное наступление в зоне специальной военной операции (СВО) направлены на создание антироссийской истерики. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в западной прессе распространилась информация о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном якобы передал ему данные о готовящемся наступлении армии РФ. Политолог назвал эти слухи «враньем».

«Все это вранье <...> имеет целью создать антироссийскую истерику в важный момент, когда Трамп меняет свою политику в отношении России», — написал эксперт.

Марков отметил, что президент России Владимир Путин вряд ли бы стал делиться с Трампом военными планами армии России. Эксперт предположил, что российский лидер мог сказать Трампу, что если не будет достигнуто мирного соглашения, то ВС РФ продолжат свое наступление.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп во время разговора с Макроном заявил ему, что Путин хочет «забрать все».

В публикации также говорится, что глава РФ якобы заявил американскому президенту, что армия России в ближайшие несколько месяцев планирует наступать на востоке Украине. По всей видимости, именно эту информацию политолог Марков назвал «враньем».

Ранее Трамп рассказал об «удивлении» из-за поведения Путина.