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Американский сенатор анонсировал рекордные поставки оружия Киеву

Сенатор Грэм: поставки западного оружия Киеву скоро достигнут рекордного уровня
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Nathan Howard/Reuters

Темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм в интервью телекомпании CBS.

Грэм утвердительно ответил на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп использовать более $3,85 млрд, выделенных администрацией прежнего лидера Джо Байдена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет указом президента поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС. Сенатор выразил уверенность, что Трамп воспользуется этим правом. При этом Грэм считает, что этих денег Украине будет недостаточно.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине, чтобы помочь им обороняться», — отметил он.

Также сенатор уверен, что Трамп в ближайшие дни сможет ввести новые санкции и пошлины против России и ее партнеров. Грэм охарактеризовал ограничительные меры, как «кувалду, которая появится у Трампа».

До этого Линдси Грэм в соцсети Х заявил, что сенат США вскоре рассмотрит законопроект о «жестких санкциях» не только против России, но и против Индии с Китаем, которые покупают российские энергоресурсы и «финансируют военную машину [президента России Владимира] Путина». Грэм утверждает, что когда речь заходит о Путине и тех, кто его поддерживает, «пришло время изменить правила игры».

Ранее глава МИД Украины призвал критически относиться к информации от США.

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