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Эксперт назвал новые санкции США против РФ рычагом давления в рамках переговоров

Политолог Дудаков: новые санкции США являются рычагом давления на РФ
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Patrick Semansky/AP

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью RT прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что законопроект о новых антироссийских санкциях станет «кувалдой» президента США Дональда Трампа для удара по экономике РФ. По мнению эксперта, данный пакет рестрикций следует рассматривать как рычаг давления на Москву в рамках переговорного процесса.

«Время поджимает, потому что, если не успеют до конца июля, потом конгресс отправляется в отпуск на целый месяц. <...> А в сентябре уже будет бюджетный процесс, то есть нужно будет согласовать все бюджеты, успеть с этим разобраться до октября, поэтому будет не до санкций», — отметил Дудаков.

Он добавил, что если законопроект будет принят, не стоит ожидать автоматического введения 500-процентных пошлин в отношении закупающих российские энергоресурсы стран, поскольку такая мера фактически остановит торговлю США с ключевыми партнерами.

Грэм уверен, что Трамп в ближайшие дни сможет ввести новые санкции и пошлины против России и ее партнеров. Он охарактеризовал ограничительные меры как «кувалду, которая появится у главы Белого дома».

До этого сенатор в соцсети Х заявил, что сенат США вскоре рассмотрит законопроект о «жестких санкциях» не только против России, но и против Индии с Китаем, которые покупают российские энергоресурсы и «финансируют военную машину [президента России Владимира] Путина». Грэм утверждает, что когда речь заходит о Путине и тех, кто его поддерживает, «пришло время изменить правила игры».

Ранее на Украине призвали страны Запада согласовать давление на Россию.

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