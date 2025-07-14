Пашинян отправился в Париж для встречи с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Брюсселя вылетел в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в Telegram-канале.
В публикации уточняется, что встреча Пашиняна и Макрона запланирована в Елисейском дворце.
В премьер-министр Армении провел переговоры с председателем Европейского совета (ЕС) Антониу Костой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он также встретился с комиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кош и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
29 июня между Пашиняном и Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого политики обсудили вопросы двусторонних отношений и региональную и международную повестку.
В декабре 2024 года Пашинян в Париже лично пообщался с Макроном. Премьер-министр Армении отметил, что во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери ему представилась хорошая возможность поговорить с мировыми лидерами. Через несколько дней помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что у Армении есть оружие, переданное Францией.
Ранее Евросоюз выделил Армении €1,5 млн на СМИ.