Пашинян созвонился с Макроном

Армянский премьер Никол Пашинян созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает его пресс-служба.

По ее информации, во время телефонного разговора политики обсудили вопросы двусторонних отношений и региональную и международную повестку.

«Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились об активизации двустороннего сотрудничества в ряде сфер,» — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Макрон также выразил поддержку проводимым в Армении реформам и принятой правительством страны стратегии мира.

В прошлом декабре Пашинян в Париже лично пообщался с Макроном. Премьер-министр Армении отметил, что во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери ему представилась хорошая возможность поговорить с мировыми лидерами. Через несколько дней помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что у Армении есть оружие, переданное Францией.

Ранее Пашинян пообещал ненадолго отказаться от оскорблений.