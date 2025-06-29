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Пашинян созвонился с Макроном

Пашинян и Макрон договорились развивать двустороннее сотрудничество
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Reuters

Армянский премьер Никол Пашинян созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает его пресс-служба.

По ее информации, во время телефонного разговора политики обсудили вопросы двусторонних отношений и региональную и международную повестку.

«Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились об активизации двустороннего сотрудничества в ряде сфер,» — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Макрон также выразил поддержку проводимым в Армении реформам и принятой правительством страны стратегии мира.

В прошлом декабре Пашинян в Париже лично пообщался с Макроном. Премьер-министр Армении отметил, что во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери ему представилась хорошая возможность поговорить с мировыми лидерами. Через несколько дней помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что у Армении есть оружие, переданное Францией.

Ранее Пашинян пообещал ненадолго отказаться от оскорблений.

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